Das Unternehmen GoMedicus GmbH will ab Januar seine Präsenz im Oberen Schlichemtal ausbauen. Laut einer Pressemitteilungen soll damit Praxisschließungen entgegengewirkt werden.

Der GoMedicus-Geschäftsführer und -Mitgründer Jens Neubert kündigt neue Ärzte und „erweiterte Services“ in Gosheim und Schömberg sowie zusätzliche Videosprechstunden an. „Wir sehen eine kritische Entwicklung in der Region mit weiteren zu erwartenden Praxisschließungen über die kommenden Monate und Jahre”, schreibt er. Sein Unternehmen wolle „nicht nur schließende Praxen nachbesetzen, sondern mit einem Netzwerk an Standorten, digitalen Gesundheitsdiensten und Partnern mehr bieten als die Summe einzelner Praxen“.

Im Oktober wurde eine Praxis in Gosheim neu eröffnet und nun mit weiteren Ärzten ausgestattet. Eine ähnliche Entwicklung erhofft sich laut der Mitteilung auch Phillipp Gonser, Arzt und Mitgründer von GoMedicus: „Wir haben über die letzten Wochen hart daran gearbeitet, auch unseren Standort in Schömberg auszubauen und damit auf die Schließung der Praxis von Frau und Herrn Dr. Weber zu reagieren. Stand jetzt könnten wir die Anzahl an Ärzten in Schömberg und Gosheim ab Januar verdoppeln, bis Ende des ersten Quartals 2025 sogar verdreifachen.“

Mittelfristig Umzug oder Ausbau der Schömberger Praxis

Man stehe im Austausch mit lokalen Unterstützern, dem Gemeinderat und dem Bürgermeister, schreibt Gonser: „Gemeinsam versuchen wir Wege zu finden, Ärzte nachhaltig in der Region anzusiedeln und damit zur Sicherung der medizinischen Versorgung beizutragen. Wie in Gosheim gehört dazu mittelfristig auch der Umzug beziehungsweise Ausbau von neuen Praxisräumen.” Die Praxen in Schömberg und Gosheim könnten ab Januar neue Patienten aufnehmen.

GoMedicus betreibt bereits medizinische Versorgungszentren (MVZ) in Bisingen, Hechingen und Reutlingen.