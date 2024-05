1 Welcher Investor hier in der Dunninger Dorfbachstraße ein Wohn- und Geschäftsgebäude mit Praxisräumen bauen darf, soll in einem Auswahlverfahren ermittelt werden. Foto: Weisser

Die Gemeinde Dunningen will mit Räumen für die Regiodocs zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung im Ort beitragen.









Dazu wurde von der Verwaltung folgendes Modell entwickelt: Die Gemeinde verkauft an einen Investor, das gemeindeeigene Grundstück in der Dorfbachstraße, direkt neben dem bisherigen Bauhof. Der Investor errichtet darauf ein Wohn- und Geschäftsgebäude mit Praxisräumen. Die Gemeinde erwirbt diese Räumlichkeiten vom Bauherrn und vermietet sie an die Arztpraxis Regiodocs. Diese betreiben bisher Praxen in Schramberg, Sulgen, Aichhalden, Hardt und Eschbronn.