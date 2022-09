1 Im Nebengebäude des Gasthauses Kreuz auf der Escheck hat Dr. Sinan Sahin (Mitte) eine Praxis für Chirurgie, aber auch für Fälle der Allgemeinmedizin, eröffnet. Besonders freuen sich darüber die beiden Bürgermeister Christian Wörpel aus Schönwald (links) und Josef Herdner aus Furtwangen (rechts), die ihn bei seinen Bemühungen unterstützt hatten. Quelle: Unbekannt

Direkt an der Gemarkungsgrenze zwischen Furtwangen und Schönwald hat Dr. Sinan Sahin im Nebengebäude des Gasthaus Kreuz auf der Escheck, das zum Furtwanger Hinterschützenbach gehört, eine Arztpraxis eröffnet.















Furtwangen/Schönwald - Nach einigen bürokratischen Hürden können ab sofort in dieser Praxis nicht nur Privatpatienten, sondern auch Kassenpatienten behandelt werden. Außerdem erläutert Sinan Sahin, dass er die Praxis zwar offiziell als Allgemeinchirurg betreibt. Aber jederzeit sind auch Patienten mit anderen Beschwerden willkommen. Er sieht die Praxis daher zu einem Teil auch als einfache Allgemeinpraxis, die damit das Angebot an medizinischer Versorgung vor allem für Furtwangen und Schönwald deutlich erweitert.

Sahin stammt aus Mittelanatolien in der Türkei. Aber bereits sein Großvater kam 1959 nach Deutschland. Er kam als dritte Generation bereits im Alter von zwei Jahren nach Deutschland und ist in Hemsbach bei Heidelberg aufgewachsen. Vor zwei Jahren hat er gemeinsam mit seinem Bruder Inan Sahin, einem Facharzt für Radiologie, und seiner Schwägerin Elnaz Sahin-Sedghi, die aktuell in Triberg die Facharztausbildung für Innere Medizin absolviert, den Komplex des Gasthofs Kreuz gekauft.

Kassenzulassung erfordert einige Zeit

Die Eröffnung einer Praxis für jedermann in diesen Gebäuden scheiterte aber zuerst einmal an bürokratischen Hindernissen bei der Kassenzulassung. Daraufhin eröffnete Sinan Sahin in Schwenningen die Venenklinik VS für Chirurgie und deklarierte in der Folge die Praxis auf der Escheck als eine Zweigstelle von Schwenningen. Im vergangenen Jahr erhielt er bereits die Genehmigung der Krankenkasse für diese Zweigstelle. Doch bis zur Zulassung auch durch das Landratsamt dauerte es noch einmal neun Monate. Nun kann er endlich auch Patienten der gesetzlichen Krankenkassen behandeln.

Mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat im Übrigen auch sein Bruder Inan Sahin, der eigentlich eventuell sogar auf der Escheck direkt eine Praxis für Radiologie unter anderem mit einem MRT einrichten wollte. Damit wäre für viele Patienten die Wartezeit für eine solche Untersuchung deutlich reduziert worden. Aber bisher hat er hier noch keine Kassenzulassung erhalten und betreibt daher nur eine Privatpraxis.

Bei Bedarf soll Öffnungszeit ausgeweitet werden

Die Praxis von Sinan Sahin ist vorerst jeweils am Donnerstag und Freitag geöffnet, jeweils auf Anmeldung über die Praxis in Schwenningen. Wenn allerdings, wie erhofft, genügend Patienten auf die Escheck kommen, werden hier die Öffnungszeiten deutlich erweitert. Bei entsprechender Nachfrage plant Sinan Sahin außerdem die Anstellung eines weiteren Arztes speziell für diese Praxis.

Breite Unterstützung erhielt Sinan Sahin bei seinem Vorhaben auf der Escheck durch die Bürgermeister Josef Herdner von Furtwangen und Christian Wörpel aus Schönwald. Denn in dieser Region wird es zunehmend enger bei der Patientenversorgung durch die Ärzte. In Schönwald ist sogar aktuell nur noch eine Ärztin zeitweise mit einer Zweigpraxis vertreten. Da erhoffen sich die beiden Bürgermeister, dass diese Praxis angenommen und damit die angespannte Ärztesituation entlastet wird. Darüber hinaus, so Sinan Sahin, läuft die Gaststätte und auch der Hotelbetrieb im "Kreuz" unverändert weiter.

Info: Anmeldung nötig

Sinan Sahin betreibt als Allgemeinchirurg in Schwenningen die Venenklinik VS nahe des Flugplatzes. Im Gasthaus Kreuz auf der Escheck hat er eine Zweigpraxis eingerichtet. In diese Praxis können Patienten mit allen Beschwerden und Problemen, nicht nur chirurgischen, kommen, da er sich hier auch der Allgemeinmedizin widmet. Geöffnet ist die Praxis vorerst nur donnerstags und freitags, eine Ausweitung der Sprechstunden ist aber geplant. Eine Anmeldung ist zuvor notwendig in der Venenklinik VS Telefon 07720/61 40 23.