Donaueschingen Online-Sprechstunden liegen im Trend

Die Digitalisierung habe prinzipiell Zukunft und werde viele Dinge bringen, die weiterhelfen: mit klaren Lösungen, die datenschutzkonform sind. Welche Komponenten sinnvoll sind, müsse jede Praxis selbst entscheiden. Videosprechstunden bietet Markus Lutz noch nicht an, aber mehr Telefonkonsultationen. "Das merken wir deutlich", sagt er, nennt aber auch einen höheren Beratungsaufwand am Telefon.

Fürs Einpflegen des Datengrundstocks gebe es zwar Schulungen, doch letztlich bliebe dieser mühsame Prozess in der Hand der Ärzte, weiß die Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, Swantje Middeldorff. Und viele Ärzte fänden das "auch gar nicht toll". Die Corona-Krise und einige rechtliche Klärungen hätten der Videotelefonie schon in diesem Jahr einen enormen Schub gegeben. "Vor Corona nutzten in Baden-Württemberg acht bis neun Praxen diese Möglichkeit. Jetzt haben 4000, ein Viertel aller Praxen, die technischen Möglichkeiten", sagt Middeldorff. Wie häufig die Videosprechstunde genutzt wird, werde sich anhand der Abrechnungen weisen.

Für den Orthopäden Dietmar Göbel ist die Web-Sprechstunde keine Option. "Im orthopädischen Bereich muss ich die Bewegungs­muskeln sehen und wie jemand läuft", sagt der 55-jährige Facharzt. Diese Diagnose kann er nur im Behandlungsraum erstellen.

Hoffnung und Skepsis

Die Digitalisierung sieht er mit Hoffnung und Skepsis. Im Medi-Verbund, einem separaten Ärzteverband, kann er schon Rezepte und Arztbriefe sicher elektronisch ver­schicken. In anderen Austauschnetzen stehen Arztausweise, also elektronische Signaturen auf modernen Chipkarten, noch gar nicht zur Verfügung. Langfristig dürfte sich das Datenschutzproblem trotz aller Sicherheitssoftware nicht ändern: Die sensible Korrespondenz werde potenziell immer hackbar bleiben.

Solange die Technik funktioniert, helfe die Digitalisierung. Aber nicht auf allen Feldern: "Wir haben uns in der Praxis gegen eine Online-Terminvereinbarung ausgesprochen", sagt Göbel. Diese Neuerung in der von ihm seit 2003 geführten Praxis mache die Terminvergabe nicht schneller und binde zusätzlich Personal.

"Wir versuchen, Papier zu vermeiden", stellt die Internistin Susanne Gretzinger einen Teilaspekt der Digitalstrategie ihrer Praxis vor. Ein Langzeit-EKG wird digital gespeichert, ausgelesen und ein Befund als Datensatz erstellt, Bestellungen auf dem Anrufbeantworter wandeln sich in E-Mails und Rezepte, Krankmeldungen werden digital an die AOK geschickt. Auf Anfrage bietet die 52-jährige Ärztin, die seit knapp fünf Jahren in Donaueschingen praktiziert, auch eine Videosprechstunde an.

Vereinfachung der Dokumentationspflicht

Ihre Computersoftware nimmt sie mit zu Hausbesuchen. Mit ihrem Smartphone kann sie Bilder machen, von einer Wunde etwa, den Befund diktieren und direkt ein Rezept veranlassen. Toll eigentlich, gebe es nicht etliche alte Zöpfe: Arztbriefe zum Beispiel. Ob vorläufig, vom Assistenz-, Ober- oder Chefarzt – jeweils muss sie jede Version mit der Vorversion abgleichen. Da wünscht sich die Medizinerin auch eine Vereinfachung der Dokumentationspflicht, aber auch eine Harmonisierung der Systeme. "Wenn dann ein Patient mit einem Medikamentenplan kommt, den ich nicht auslesen kann", sei das nervig, stellt Susanne Gretzinger fest. Und natürlich ergäben sich manchmal strukturbedingte Hindernisse: Als das Internet etwa jüngst zweieinhalb Stunden ausfiel oder als 2019 die Glasfaserleitung verlegt wurde. Auch nach manchen Updates müssen Fehler behoben werden. "Das ist lästig", so die Ärztin.

Seit vier bis fünf Jahren gebe es seitens der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Bestrebungen, Praxen an die Telematik-Infrastruktur anzubinden, sagt Swantje Middeldorff, Pressesprecherin der KV Baden-Württemberg. In der Verbindung von Telekommunikation und Informatik (Telematik) soll ein digitales Netz der Gesundheitsdienstleister Ärzte, Krankenhäuser und Apotheken entstehen. Entscheidende Schritte sollen nächstes Jahr die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und die elektronische Patientenakte bringen.