Arzt in Bad Wildbad: „Kultur ist Medizin“ – Dieser Doktor heilt auf zwei Bühnen

Von der Praxis auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Wer Bad Wildbad kennt, kommt an einem Namen nicht vorbei: Thomas Käppler.
Einst als Sportarzt etabliert, agiert er heute – obwohl eigentlich längst im Rentenalter – weiterhin als der letzte klassische Badearzt seiner Zunft sowie als einer der wenigen verbliebenen Allgemeinmediziner vor Ort. Doch als wäre die medizinische Versorgung einer ganzen Region nicht schon Aufgabe genug, tauscht Käppler regelmäßig die Praxisräume gegen die Bretter, die die Welt bedeuten. Als Vorsitzender des Fördervereins des Königlichen Kurtheaters zeichnet er für ein im wahrsten Sinne des Wortes fulminantes Programm verantwortlich. Ein Kraftakt, der nur mit eiserner Disziplin und einer gehörigen Portion Leidenschaft zu bewältigen ist.