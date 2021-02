3 Eckehard Scharfschwerdt ist viel herumgekommen in der Welt. Foto: Köncke

China, Indonesien, Ecuador, Schottland, England, Singapur: Eckehard Scharfschwerdt ist viel herumgekommen in der Welt. Seit diesem Jahr arbeitet der Facharzt für Allgemeinmedizin in der Praxis von Aleksandar Aleksandrow in Altensteig. Der 57-Jährige wohnt mit seiner Frau in Edelweiler und hat zwei erwachsene Kinder.

Altensteig - "Ich habe mehr empfangen als gegeben", blickt Scharfschwerdt dankbar auf ein bewegtes Leben zurück. Besonders die 15 Jahre in China, "die Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen, andere Denkweisen und die ganzheitliche Betrachtung von Körper und Seele" hätten ihn tief beeindruckt. Deshalb kann sich der Arzt durchaus vorstellen, nach seiner Pensionierung ins Reich der Mitte zurückzukehren.

Das Licht der Welt erblickte Scharfschwerdt in Tübingen. Am Max--Planck-Gymnasium in Lahr hat er sein Abitur gemacht. Der Vater war Chemielehrer von Beruf. In den Schulferien wurde mit Wohnwagen und Zelt in alle Himmelsrichtungen gereist.

Der Wunsch, später selber fremde Länder kennenzulernen, sei schon damals ein Wunsch von ihm gewesen, blickt Scharfschwerdt auf seine Jugendzeit zurück. Als bester Schüler eines Jahrgangs und weil ihm der christliche Glaube viel bedeutete, beschloss er, Medizin zu studieren, um anschließend im Ausland besonders für die arme Bevölkerung da zu sein.

Nach dem Zivildienst in einer psychiatrischen Klinik in Frankfurt studierte er an der Freien Universität Berlin - dort lernte er auch seine spätere Frau kennen – und in Göttingen Medizin. Nach einer sechseinhalbjährigen Ausbildung waren Rotenburg an der Wümme und Hannoversch-Münden seine ersten Berufsstationen.

Nach vier Monaten als Urwaldarzt in Ecador, in einem Krankenhaus in Indonesien, der schottischen Stadt Stirling und in einer tropenmedizinischen Klinik in England reiste Scharfschwerdt zum Sprachstudium nach Singapur und danach auf Bitten der in Hongkong ansässigen Organisation MSI Professional Service in die chinesische Provinz Yunnan mit schneebedeckten Bergen, Reisterrassen, Seen und tiefe Schluchten.

15 Jahre arbeitete er in einem kleinen Krankenhaus mit 200 Betten, baute die Knästesie- und Notfall-Abteilung auf. kümmerte sich um die Weiterbildung von Krankenschwestern und Pflegern, schulte Landärzte, engagierte sich bei Entwicklungsprojekten in abgelegenen Dörfern an den Ausläufern des Himalaja. Wasserzisternen wurden gebaut, Biogasanlagen und Maulbeerstrauch-Plantagen für die Seidenraupenzucht.

Sein unermüdliches Wirken blieb nicht unbemerkt. In Fachzeitungen erschienen Artikel über ihn und die Deutsche Welle brachte einen Bericht.

Seine Frau kümmerte sich um die Erziehung der beiden Kinder. Samuel (25) studiert Medizin in Lübeck, Clara (23) ist Sonderpädagogin und hat ein Fernstudium in Psychosomatik und Psychiatrie absolviert. Weil das Examen in Deutschland nicht anerkannt wird, kehrte die Familie nach Deutschland zurück, kaufte in Edelweiler zusammen mit einem befreundeten Ehepaar ein Haus. Seine Tätigkeit als Facharzt für Allgemeinmedizin in Altensteig, die ländliche Umgebung, die "paradiesische" Ruhe in freier Natur und die Versorgung von Schafen, Laufenten und Hühnern "sind das Richtige für mich", ist Scharfschwerdt mit seinem jetzigen Leben mehr als zufrieden. Seine Frau hat ihre fachärztliche Ausbildung in Psychosomatik und Psychotherapie erfolgreich fortgesetzt.