Frank Dietzsch hat sich sehr über die Überraschungsfeier zur Rente gefreut. Foto: Thomas Fritsch

Der Calwer Pädiater Frank Dietzsch geht in Ruhestand – zumindest ein bisschen. Seine Kassenzulassung hat er zwar abgegeben und die große Praxis in der Lederstraße aufgelöst. Aber in kleineren Räumen bleibt er kranken Kindern als Ansprechpartner erhalten.









Wenn Frank Dietzsch durch die Stadt läuft, dann ruft es oft „Doktor Dietzsch!“ Das ist kein Wunder, denn der 75-Jährige ist seit 37 Jahren Kinderarzt mitten in der Hesse-Stadt. An die 40 000 Patienten dürfte er in seinem Berufsleben in Summe betreut haben, zuletzt waren es 1000 bis 1500.