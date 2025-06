Arzt erklärt Longevity-Trend Altersforscher: Aktivität ist viel wichtiger als Vitamin D Regine Warth 24.06.2025 - 00:00 Uhr 1 Kilian Rapp beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem gesunden Altern. Foto: RBK/Christoph Schmidt/Montage: Pichlmaier Was muss man tun, um lange gesund zu leben? Longevity-Experten suchen nach möglichen Wirkstoffen, um das Altern hinauszuzögern. Dabei helfen schon ganz einfache Dinge.







Von der Wissenschaft vom langen Leben ist seit einigen Jahren immer öfter zu hören: Molekularbiologen und Genetikerinnen entschlüsseln nicht nur die Mechanismen des Alterns, sondern forschen an Wirkstoffen, die die biologische Uhr anhalten oder gar ein Stück weit zurückdrehen sollen. Aktuell steht dabei Vitamin D hoch im Kurs. Doch ist das auch berechtigt? Wir haben Kilian Rapp, den Leiter der Forschungsabteilung Geriatrie am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart, gefragt, was man für ein gesundes Altern wirklich braucht.