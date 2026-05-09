Arzt aus Baiersbronn über Zecken: „Wie nach einem schlimmen Schlaganfall“ – warum die FSME-Impfung so wichtig ist

Ein Zeckenbiss kann gefährlich sein – wird dabei das FSME-Virus übertragen, drohen extreme Folgen. Mediziner Wolfgang von Meißner aus Baiersbronn erklärt, warum Impfen so wichtig ist.
Es ist so weit, die alljährliche Zeckenzeit läuft auf Hochtouren. Jedes Jahr sind hunderte Menschen von der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) betroffen – einem Virus, das von Zecken übertragen wird. Die Folgen einer FSME-Erkrankung können denen eines Schlaganfalls gleichen, meint Wolfgang von Meißner, Arzt in der Gemeinschaftspraxis Hausärzte am Spritzenhaus in Baiersbronn.