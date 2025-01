Arzneiversorgung: Verband: Zahl der Apotheken auf niedrigstem Stand seit 1978

1 Für viele Menschen wird der Weg zur Apotheke länger. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Eine Apotheke in der Nähe ist vielen Menschen wichtig. Doch das Netz der Standorte wird dünner: Die Zahl der Apotheken sinkt seit Jahren - nun auf einen neuen Tiefstand. Dafür gibt es viele Gründe.









Berlin - Die Zahl der Apotheken in Deutschland ist auf den niedrigsten Stand seit fast 50 Jahren gefallen. Per Jahresende 2024 gab es der Apothekervereinigung ABDA zufolge 17.041 Apotheken - 530 Geschäfte oder drei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Damit verzeichne man die niedrigste Apothekenzahl in Deutschland seit 1978. "Damals gab es in Ost- und Westdeutschland zusammen 16.857 Apotheken."