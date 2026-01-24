Arzneimittel: Drohender Engpass bei weiteren Antibiotika

Lieferschwierigkeiten bei Medikamenten kommen öfter vor – meist lassen sie sich direkt ausgleichen. Nun ist es bei bestimmten Präparaten problematischer. Das Ministerium wird aktiv.
Berlin - Das Bundesgesundheitsministerium reagiert auf einen drohenden Engpass beim Nachschub bestimmter Antibiotika. Es gab im Bundesanzeiger einen Versorgungsmangel bei Arzneimitteln mit dem Wirkstoff Benzylpenicillin-Benzathin bekannt, die mit Spritzen verabreicht werden. Eine solche offizielle Feststellung erlaubt befristet Abweichungen von Zulassungsvorgaben, um ein leichteres Ausweichen auf importierte Produkte zu ermöglichen.