Arznei abgelehnt: Chef der Katharinenhöhe in Schönwald kämpft um Cordulas Chance

Für Medizin für Cordula (acht Jahre) geht der Chef der Katharinenhöhe Schönwald bis zur Bundesgesundheitsministerin. Ein Mittel könnte helfen – doch dafür muss man kämpfen.

Cordula ist ein fröhliches Mädchen mit glatten, blonden Haaren und einem lebensbejahenden Blick durch ihre Kinderbrille. Sie geht lächelnd durchs Leben. Aber: Dieses Leben könnte erheblich kürzer sein als das anderer achtjähriger Mädchen. Denn Cordula ist schwer krank. Sie leidet an einem Rhabdomyosarkom, einem seltenen Weichteilturmor in ihrem Kopf. Hochgradig bösartig und schnell wachsend.

Schon zum zweiten Mal war Cordula mit ihrer Familie, zu der auch ihre drei Schwestern zählen, in der Katharinenhöhe in Schönwald zu Gast. Deren Geschäftsführer Stephan Maier spricht bewundernd von dem „mutigen, couragierten Mädchen“ – und blickt alarmiert auf die politische Situation, mit der es konfrontiert ist. Denn ein bestimmtes Medikament könnte Cordulas Heilungschancen von statistisch aktuell zehn Prozent markant erhöhen – von einem Anstieg um 40 bis 50 Prozent sprechen die Mediziner.

Aber das Medikament genehmigt und bezahlt zu bekommen, ist alles andere als einfach.

Eine Familie und eine Klinik kämpfen

Meist werden für eine solche Übernahme Gutachten und Studien verlangt – Zahlen, die es bei so seltenen Erkrankungen häufig schlichtweg nicht gibt oder die dann mangels Masse auch keinerlei Aussagekraft hätten.

Als im Februar die Bundesgesundheitsministerin Nina Warken in Schwenningen zu Besuch war, packte Stephan Maier die Gelegenheit beim Schopf und konfrontierte Warken mit Cordulas Fall. Mit der Bitte um Verbesserungen – für sie, aber auch für viele andere schwerkranke Kinder.

Cordulas Familie kämpfte unterdessen an anderer Stelle. Erfolgreich. „Die Familie hat vor Gericht vollumfänglich gewonnen, das Medikament wurde bezahlt“, freut sich Stephan Maier. Doch er weiß, dass ein juristischer Sieg keineswegs selbstverständlich und wie steinig dieser Weg ist.

Es geht um mehr als diesen Fall

„Da wird nach Zahlen gefragt“, sagt der Leiter der Katharinenhöhe. Doch die könne es, wie so oft in den Fällen seltener Erkrankungen bei Kindern, nicht in der gewünschten Form geben. „1700 Kinder in ganz Deutschland erkranken jährlich an Krebs“, zeigt der Klinikleiter auf. Zahlenbasierte Erfahrungswerte könne es mit einer obendrein so seltenen Krebsart schlichtweg nicht geben, aber genau danach verlangt die evidenzbasierte Medizin in der Regel.

Die Motivation für seinen Vorstoß bei Bundesgesundheitsministerin Nina Warken – die übrigens versprach, sich das Thema anzuschauen – ist klar: Maier hofft, dass künftig in diesen Fällen weniger auf die Zahlen, als vielmehr auf die Einschätzung der Mediziner geschaut wird, um zu einem Urteil zu gelangen. „Es geht nicht darum, an der Medizin vorbei“ um jeden Preis eine neue Therapie zu unterstützen, sondern bei einer seltenen Erkrankung mehr auf die Fachärzte und ihr Urteil als auf überlieferte Zahlen zu schauen. In Cordulas Fall seien sich diese beispielsweise einig: Das Medikament könnte gut helfen.

Cordula ist gesetzlich versichert, das Medikament wurde zunächst abgelehnt. Obwohl die Ärzte, so Maier, damit realistische Heilungschancen gesehen hätten. Cordulas Mutter erbte, bezahlte das Medikament zunächst aus eigener Tasche und zog parallel dazu vors Sozialgericht. Das Verfahren war kräfte- und zeitraubend. Und Cordula kämpfte tapfer weiter – unterdessen sei das Medikament im Laufe der Zeit einmal abgesetzt worden, zwei Wochen später sei das Mädchen prompt rückfällig geworden. Jetzt steht eine erneute Operation kurz bevor.

Abgewogene Entscheidung

In Schönwald freut man sich über den Erfolg vor Gericht – und jetzt sind alle Daumen für die Achtjährige gedrückt. Auch die von Stephan Maier. Der langjährige Klinikleiter wird immer wieder mit solchen Fällen konfrontiert und ist erfahren genug, um realistisch zu differenzieren, wo die Medizin wirklich eine Chance hat und sieht: „Nicht die Familien sind in solchen Fällen entscheidend, sondern die Fachmedizin“, denn dass eine verzweifelt um ein Kinderleben kämpfende Familie nach jedem Strohhalm greife und mitunter auch eine Therapie versuchen wolle, die vielleicht sinnlos oder für das Kind womöglich sogar eine Qual sei, liege in der Natur der Menschen.

Maier also forschte an vielen Stellen nach – er fragte die Mediziner in Cordulas Heimatklinik, die Ärzte der Katharinenhöhe, eine erfahrene Kinderonkologin aus Stuttgart... Das Urteil sei einhellig ausgefallen und damit auch seine Einschätzung: Das Medikament war „dringend erforderlich und absolut notwendig“. Und genau deshalb geht es für den Klinikleiter in solchen Fällen am Ende eben nicht um Statistiken – wenn alleine sie zählen und nicht die Einschätzung der Fachleute, bliebe Kindern wie Cordula möglicherweise „eine realistische Chance“, weiter lächelnd durchs Leben zu gehen, verwehrt.