Arznei abgelehnt: Chef der Katharinenhöhe in Schönwald kämpft um Cordulas Chance

Für Medizin für Cordula (acht Jahre) geht der Chef der Katharinenhöhe Schönwald bis zur Bundesgesundheitsministerin. Ein Mittel könnte helfen – doch dafür muss man kämpfen.
Cordula ist ein fröhliches Mädchen mit glatten, blonden Haaren und einem lebensbejahenden Blick durch ihre Kinderbrille. Sie geht lächelnd durchs Leben. Aber: Dieses Leben könnte erheblich kürzer sein als das anderer achtjähriger Mädchen. Denn Cordula ist schwer krank. Sie leidet an einem Rhabdomyosarkom, einem seltenen Weichteilturmor in ihrem Kopf. Hochgradig bösartig und schnell wachsend.