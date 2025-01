Jahreswechsel 2024/2025 So rüstet sich die Schömberger Feuerwehr für die Silvesternacht

In den vergangenen 30 Jahren gab es in der Silvesternacht mehrere größere Brandereignisse in Schömberg. So rüsten sich die Schömberger Floriansjünger für eine Nacht, in der aufgrund von Böller und Feuerwerk Feuerwehreinsätze zu erwarten sind.