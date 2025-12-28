Art.Plus Donaueschingen: Wortgewaltige Auftritte im Museum

Am Freitag, 9. Januar, öffnet das Museum Art.Plus zum siebten Mal seine Türen für einen Abend voller sprachlicher Kreativität. Der Poetry Slam Donaueschingen, moderiert von Elias Raatz, Autor, Herausgeber und Stamm-Moderator bei Dichterwettstreit Deluxe, verspricht eine mitreißende Mischung aus Humor, Tiefgang und literarischem Talent. Die Veranstaltung findet im atmosphärischen Spiegelsaal des Museums statt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Für den Abend wurde ein starkes Line-Up zusammengestellt. Die preisgekrönte Slam-Poetin Anna Lisa Azur aus Wuppertal, die bereits in drei Sprachen und fünf Ländern aufgetreten ist und unter anderem den Preis der jungen Poeten (2022) sowie den Wilhelm-Fabry-Förderpreis (2023) erhielt, bringt ihre beeindruckende Bühnenpräsenz mit. Michael Jakob aus Zirndorf, zweifacher fränkischer Poetry-Slam-Meister, Autor von acht Büchern und aktuell mit seinem 15. Bühnenprogramm auf Tour, steht ebenfalls auf der Bühne. Marina Sigl, die in Stuttgart lebt und gebürtige Donaueschingerin ist, blickt auf über 400 Auftritte bei Slams und Meisterschaften zurück, leitet Workshops und ist als „Hoflyrikerin“ der ProSieben-Show „Love is King“ bekannt. Die 13-jährige Helen Jakubowski aus Rottweil, eine außergewöhnliche Nachwuchspoetin, die 2025 direkt im Finale der baden-württembergischen U20-Meisterschaften stand, komplettiert das vielseitige Teilnehmerfeld.

Von 18 bis 19.20 Uhr haben Besucher Gelegenheit, bei einem Getränk an der Bar zu verweilen und die aktuellen Ausstellungen kostenlos zu besichtigen. Ab 19 Uhr öffnet der Spiegelsaal seine Türen; die Platzwahl ist frei.

Ein moderner Dichterwettstreit

„Poetry Slam“ ist ein moderner Dichterwettstreit, bei dem Bühnenautorinnen und -autoren ihre selbst verfassten Texte mit vollem Stimm- und Körpereinsatz live präsentieren. „Poetry Slam“ setzt sich aus den Wörter Poetry (Dichtung) und Slam (schlagen) zusammen und wird sinngemäß mit Dichterwettstreit übersetzt. Es bezeichnet also einen literarischen Wettbewerb.