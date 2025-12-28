Art.Plus Donaueschingen: Wortgewaltige Auftritte im Museum

Die deutschlandweit bekannte Donaueschingerin Marina Sigl tritt am 9. Januar vor heimischem Publikum auf.
Am Freitag, 9. Januar, öffnet das Museum Art.Plus zum siebten Mal seine Türen für einen Abend voller sprachlicher Kreativität. Der Poetry Slam Donaueschingen, moderiert von Elias Raatz, Autor, Herausgeber und Stamm-Moderator bei Dichterwettstreit Deluxe, verspricht eine mitreißende Mischung aus Humor, Tiefgang und literarischem Talent. Die Veranstaltung findet im atmosphärischen Spiegelsaal des Museums statt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.