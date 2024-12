Artothek in Hechinger Villa Eugenia

1 Das Hängeteam der Artothek:Kreisarchivar Uwe Folwarczny, Praktikant Lukas Merz, Klaus Reichert-Böhme, Joachim und Doris Wörner, Franz-Josef Heukam, Angelika Kalchert und die Kunsthistorikerin Lea Holike haben ganze Arbeit geleistet. Am Sonntag ist um 11 Uhr Vernissage. Foto: Klaus Stopper

Für eine Woche wird Hechingen wieder künstlerisches Zentrum der Region: Am Sonntag eröffnet die Artothek des Zollernalbkreises in der Villa Eugenia. 100 Werke von 52 Künstlern sind zu sehen. Allerdings nur kurz.









Wer sich auskennt in der regionalen Kunstszene wird in der Galerie der Villa Eugenia viele bekannte Namen finden. Auf jeden Fall erhalten alle Besucher hier einen einzigartigen Überblick über die Vielfalt künstlerischen Schaffens in der Region.