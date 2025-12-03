Artothek in Hechingen: Kunst zum Kaufen und Mieten gibt es in der Villa Eugenia

Die Artothek feiert 40. Geburtstag. Ab dem zweiten Advent können wieder Werke von Künstlern aus der Region gekauft und gemietet werden. 100 Werke sind in der Villa Eugenia zu sehen.
Das Konzept der Artothek hat sich in den vergangenen Jahren bewährt: Künstler aus der Region stellen eine Woche lang in der Villa Eugenia ihre Werke aus; die Besucher können diese kaufen, mieten oder einfach nur bestaunen. Die 40. Auflage der Artothek, die vom Landkreis ausgerichtet wird, feiert am kommenden Sonntag, 7. Dezember, ab 11 Uhr ihre Eröffnung.