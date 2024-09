Artisten in Donaueschingen

1 Kamele und Dromedare gehören zum Programm des Circus Alessio. Er gastiert zehn Tage lang auf der Gerbewies. Foto: Circus Alessio

Der Circus Alessio kündigt ein Programm für Junge und Junggebliebene an – und wappnet sich schon im Vorfeld gegen Kritik.









Link kopiert



Mit internationalen Artisten geht der Circus Alessio in diesem Jahr auf Tour. Aus Äthiopien kommt Kay Be mit seinen „bouncing Bällen“. Im artistischen Teil sind weiterhin das Duo Sky aus Kuba mit ihrer rasanten Roll Schuh-Artistik zu sehen. Aus Ungarn ist die Königin der Lüfte zu erleben – sie arbeitet an ihren Seidentüchern bis unter der Zirkuskuppel.