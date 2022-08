1 Stabübergabe bei der Artico-Sportklinik: Christian Slowinski (links) übernimmt von Gernot Felmet (rechts). Jörg Bayer, ärztlicher Direktor der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen, und Werner Müller, Mentor und väterlicher Freund Felmets, freuen sich über die geglückte Nachfolge. Foto: Preuß

Chefwechsel in der Artico-Sportklinik: Christian Slowinski übernimmt von Gernot Felmet, der die Klinik gegründet hatte und vor 30 Jahren in die Hirschbergstraße gezogen war.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Artico-Sportklinik übernimmt mit etwa 800 Operationen im Jahr einen wichtigen Teil der chirurgischen Versorgung in der Region und darüber hinaus und ist anerkannter Pfeiler des medizinischen Angebotes hierzulande. Kreuzbandoperationen am Knie bilden einen Schwerpunkt, jährlich etwa 250 Eingriffe erfolgen dabei nach der von Felmet inaugurierten All-Press-Fit-Methode.

Technik soll weiterentwickelt werden

Diese und weitere Techniken, insbesondere in der Knieendoprothetik, werden natürlich auch zukünftig angeboten und weiterentwickelt, sagt Slowinski. Er hat in der Region in der Unfallchirurgie in Villingen-Schwenningen, der Orthopädie in Donaueschingen und zuletzt als Oberarzt in der Helios-Klinik in Titisee-Neustadt gewirkt. In Kliniken sei man reglementiert und es gebe nur wenige Entwicklungsmöglichkeiten, beschreibt Slowinski. Dies habe ihn motiviert Alternativen zu suchen: "In der Artico-Sportklinik werde ich viel direkteren Kontakt mit den Patienten haben und auch den Längenverlauf einer Behandlung verfolgen können."

Seit Februar hat sich Slowinski eingearbeitet, zum 1. August erfolgte die förmliche Übergabe sowohl der orthopädischen Praxis als auch der Klinik. Felmet als erfahrener Operateur bleibt der Klinik noch zwei, drei Jahre mit Rat und Tat erhalten – eine Arbeit, die er angesichts der erfolgreichen Nachfolgeregelung mit noch mehr Freude angehen wird als ohnehin. Alle Praxis- und Teammitglieder werden übernommen, so dass auch von dieser Seite her Kontinuität gewahrt ist.