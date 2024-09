Artenvielfalt: Faktencheck Artenvielfalt: Arten in Deutschland schwinden

3 Die Kegelrobbe war in Deutschland fast ausgerottet (Archivbild). Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Viele Tier- und Pflanzenarten in Deutschland sind in einem kritischen Zustand, wie eine neue Untersuchung zeigt. Die Bestände vieler Arten entwickeln sich negativ, doch es gibt auch Hoffnung.









Link kopiert



Berlin - Man kann es an den Schmetterlingen sehen, an den langrüsseligen Hummeln oder an den Feldvögeln: Die biologische Vielfalt in Deutschland nimmt einem Bericht zufolge weiter ab. Der Bestand vieler Arten ist rückläufig, wie es in der Analyse "Faktencheck Artenvielfalt" heißt, an dem mehr als 150 Autorinnen und Autoren beteiligt waren. Mehr als die Hälfte der unterschiedlichen Lebensraumtypen in Deutschland ist demnach in einem ökologisch unzureichenden oder schlechten Zustand.