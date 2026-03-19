Artenschutz in Oberndorf: Tausende Kröten gerettet

Bei Hochmössingen und Bochingen sind Hotspots für die Amphibienwanderungen. Zur Rettung arbeiten private Gruppen aus Oberndorf und die Kreisverwaltung zusammen – mit Erfolg.
Abends in der Dämmerung leuchten an den Straßen beim Bochinger und beim Hochmössinger Weiher gelbe Sicherheitswesten im Licht der Autoscheinwerfer. Hier sind Freiwillige am Werk: Mit Eimern bringen sie Kröten sicher auf die gegenüberliegende Straßenseite. Ein Einsatz, der viele tierische Leben rettet, aber für die Menschen nicht ungefährlich ist.