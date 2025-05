Artenschutz in Nagold: Schlossbergterrasse soll zum Biotop werden

Saison läuft bis September Zeller-Mörike-Garten in Nagold startet in die Saison

Der Kräutergarten blüht, die Kirschbäume strahlen in hellem Grün – perfekte Bedingungen für den Zeller-Mörike-Garten in Nagold, um in die neue Saison zu starten. Über den Sommer sind wieder viele spannende Lesungen geplant.