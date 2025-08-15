Artenschutz in Kandern: Schwalben dürfen direkt in die neue „Wohnung“ einziehen

Christel Lange aus Kandern hat sich bereit erklärt, Nisthilfen für Mehlschwalben am Dachvorsprung ihres Hauses anbringen zu lassen. Denn die Tiere haben es schwer. Warum?
Mehlschwalben würden oft vergeblich versuchen, sich an Gebäuden ein Nest zu bauen, wie BUND-Vorstandsmitglied Christine Steck selbst festgestellt hat. „Die Schwalben geben oft nach wenigen Lehmklecksen an der Wand ihr Vorhaben auf. Außerdem weiß ich, dass viele Nester aufgrund mangelhaftem Material abfallen“, erzählt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Geeignete Dachvorsprünge seien oftmals für die Vögel nicht „beziehbar“, da manchmal Drahtvorkehrungen den Nestbau unmöglich machen.