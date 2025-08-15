Artenschutz in Kandern: Schwalben dürfen direkt in die neue „Wohnung“ einziehen

Christel Lange aus Kandern hat sich bereit erklärt, Nisthilfen für Mehlschwalben am Dachvorsprung ihres Hauses anbringen zu lassen. Denn die Tiere haben es schwer. Warum?

Mehlschwalben würden oft vergeblich versuchen, sich an Gebäuden ein Nest zu bauen, wie BUND-Vorstandsmitglied Christine Steck selbst festgestellt hat. „Die Schwalben geben oft nach wenigen Lehmklecksen an der Wand ihr Vorhaben auf. Außerdem weiß ich, dass viele Nester aufgrund mangelhaftem Material abfallen“, erzählt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Geeignete Dachvorsprünge seien oftmals für die Vögel nicht „beziehbar“, da manchmal Drahtvorkehrungen den Nestbau unmöglich machen.

Nester fallen oft herunter

Auch ein Kanderner Bürger, Hanspeter Lais, habe ihr vom vergeblichen Nestbau von Mehlschwalben berichtet. An seinem Haus war das gebaute Nest samt der Brut heruntergefallen, die Jungen hätten dies nicht überlebt. Die Schwalbeneltern hätten an der gleichen Stelle ein neues Nest gebaut, die Jungen wurden größer und schwerer, erneut fiel das Nest herunter. „Für die Vögel ist das eine absolute Katastrophe, aber das passiert wahrscheinlich unbemerkt häufiger“, bedauert Steck.

Grund für die zunehmenden Schwierigkeiten sei die veränderte Umwelt mit der steigenden Versiegelung, der Trockenheit und den oft nicht mehr vorhandenen oder weit entfernten Lehmpfützen. Oft sei der Putz an der Gebäudewand ungeeignet für die Haftung der Nester. Zunehmende Probleme bereite der Nahrungsmangel mit fehlenden Insekten, Pestizideinsatz, sterile Gärten oder nichteinheimische Pflanzen, die nichts zu bieten haben.

Firma und Feuerwehr unterstützen beim Anbringen

Gefördert wird das Projekt „Gebäudebrüter“ durch das Regionalmanagement der Landesverwaltung der integrierten ländlichen Entwicklung. Auch Rauchschwalben haben es schwer, die nur in Ställen brüten. Ebenfalls hat der Mauersegler mit dem Nestbau Probleme. Deshalb schritt Steck zur Tat und will künstliche Nisthilfen an geeigneten Gebäuden anbringen. Sie beantragte die Förderung durch den ILE-Topf (Integrierte Ländliche Entwicklung), dieser übernimmt 80 Prozent der Kosten, der Rest wird durch die Ortsgruppe des BUND Kandertal finanziert. Auch praktische Unterstützung ist mit im Boot: Die Elektrofirma Bissinger und auch die Feuerwehr Kandern haben sich bereit erklärt, mit den Hubsteigern bei der Installation der Nisthilfen zu unterstützen.

Die ersten Nisthilfen werden angebracht. Foto: Christine Steck

So entschied sich Steck, zunächst in Kandern Ausschau nach geeigneten Häusern zu halten und die Eigentümer um Erlaubnis für die Montage zu bitten. „Ich habe mehrfach schon ein kategorisches ,Nein’ bekommen, oftmals in der Angst, dass die Hauswand verdreckt wird“, erzählt sie. Auch die Argumentation, dass geeignete Kotbretter zur Verhinderung von Verschmutzungen installiert werden können, führte nicht zur Umstimmung.

Eigentümerin ist stolz

Jedoch ist nun ein guter Anfang gelungen: Hauseigentümerin Christel Lange vom Marktplatz war spontan mit einer Montage von Doppel-Nistschalen für Mehlschwalben unter ihrem Dach einverstanden, und so rückte die Firma Bissinger mit dem Hubstapler an. In Kürze waren an beiden Hausecken Nisthilfen montiert. „Als Tierfreundin freue mich schon auf die erste Mehlschwalbe, die hier nistet, und wäre auch stolz darüber“, sagt Lange.

Der BUND in Kooperation mit dem Naturschutzbund (Nabu) unterstützt ferner Nisthilfen für Rauchschwalben und Mauersegler. Viele sanierte Gebäude böten keine Einflugsmöglichkeit mehr in Dachspalten, die standorttreuen Vögel finden ihre Nistplätze des Vorjahrs nicht mehr. Gesetzlich seien Hauseigentümer übrigens verpflichtet, nach Sanierungen die verloren gegangenen Nistplätze mit künstlichen Hilfen zu ersetzen, was leider kaum gemacht werde.

BUND Kandertal

Suche nach Mitstreitern:

Das kleine, aber rührige Team des BUND Kandertal, das lediglich aus drei Personen besteht, sucht intensiv Mitstreiter. Ein neues Projekt einer Teichsanierung beim Hinteren Flühweiher wird zügig in Angriff genommen. Der vor zehn Jahren angelegte Weiher ist zwischenzeitlich verlandet. Dort soll wieder Lebensraum für Amphibien entstehen. Christine Steck hat auch künftig vor, trotz Absagen weitere Hauseigentümer entsprechend anzufragen. Diese können sich auch über die Webseite der BUND-Ortsgruppe Kandertal bei ihr melden (www.bund-hochrhein.de). Info-Material gibt es auch unter www.artenschutz-am-haus.de.