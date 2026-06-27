Artenschutz in Efringen-Kirchen: Das Paradies vor der Haustüre

Klemens Fritz hält einen Vortrag über Amphibien und Reptilien. Der ehemalige Mitarbeiter einer Naturschutzbehörde erklärt, wie Nützlinge im eigenen Garten unterstützt werden können.
Die Natur- und Vogelfreunde Efringen-Kirchen laden zum Vortrag des Amphibien- und Reptilien-Experten Klemens Fritz, ehemaliger Mitarbeiter der Naturschutzbehörde beim Landratsamt Emmendingen, ein. In seinem Vortrag „Ein Amphibien- und Reptilien-Paradies vor der Haustüre“ am 9. Juli auf dem Seebodenhof lädt der Referent zu einem Überblick über die Gestaltung eines amphibien- und reptilienfreundlichen Gartens ein.