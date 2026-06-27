Artenschutz in Efringen-Kirchen: Das Paradies vor der Haustüre

Klemens Fritz hält einen Vortrag über Amphibien und Reptilien. Der ehemalige Mitarbeiter einer Naturschutzbehörde erklärt, wie Nützlinge im eigenen Garten unterstützt werden können.

Die Natur- und Vogelfreunde Efringen-Kirchen laden zum Vortrag des Amphibien- und Reptilien-Experten Klemens Fritz, ehemaliger Mitarbeiter der Naturschutzbehörde beim Landratsamt Emmendingen, ein. In seinem Vortrag „Ein Amphibien- und Reptilien-Paradies vor der Haustüre“ am 9. Juli auf dem Seebodenhof lädt der Referent zu einem Überblick über die Gestaltung eines amphibien- und reptilienfreundlichen Gartens ein.

Wie der Verein mitteilte, haben Amphibien und Reptilien in der heutigen modernen Landschaft einen immer schwierigeren Stand. Von den 31 in Baden-Württemberg heimischen Arten gelten lediglich sieben als nicht gefährdet. Der Besucher des Vortrages erhält Tipps, wie die Nützlinge vor unserer Haustüre beim Fressen von Schnecken, Blattläusen und Mücken unterstützt werden können.

Der 1958 gegründete Verein hat, wie er auf Anfrage mitteilt, derzeit rund 250 Mitglieder. Zunächst standen die Vogelzucht und der Schutz der heimischen Vögel im Vordergrund. Das Aufgabengebiet wurde nach und nach ausgebaut, unter anderem mit dem Bau von Storchennestern. Daher konnten in Kirchen bislang 30 Störche ausschlüpfen und beringt werden. Es besteht eine „Bachpatenschaft“ für den Feuer- und Engebach. Dort werden hauptsächlich invasive Neophyten wie der Japanische Staudenknöterich und das Indische Springkraut bekämpft. Betreut werden derzeit 400 Nistkästen.

Renaturierung ist eine große Aufgabe

Eine große Aufgabe stellt derzeit die Renaturierung eines „Bahngrundstücks“ an der Bahntrasse in Richtung Eimeldingen dar, erklärt Daniel Gebhard. Hierfür konnten auch Fördermittel aus dem Programm „Impulse für die Vielfalt“ erlangt werden, hält der Schriftführer des Vereins fest. Die Aktiven des Vereins beschäftigen sich dort mit der Erweiterung einer Streuobstwiese mit Wildsträucherhecke, Eidechsenriegel und Entwicklung einer Magerwiese. Auch geht es um die Schaffung von Habitaten für Eidechsen, Kreuzkröten und Geburtshelferkröten.

Biotop verfügt über einen Teich

Im Zentrum des Biotops liegt ein temporär wasserführender Teich, der eine maximale Ausdehnung von acht Metern im Durchmesser und eine Tiefe von 30 Zentimetern erreichen kann. Im Westen des Biotops befinden sich zwei Teiche als Laichgewässer und Überwinterungshabitat der Geburtshelferkröte und deren Nachwuchs. Stein- und Holzriegel dienen als Rückzugsraum für verschiedene Reptilien- und Amphibienarten.

Eindrücke vom Amphibienhabitat Foto: Aino Hakala

Die Sandlinse dient als Eiablagefläche für Eidechsen und Nistraum für bodenbewohnende Bienenarten, wie Gebhard erklärt. Große Erfolge konnten bei der Bearbeitung des Grundstückes erzielt werden: Die Kreuzkröte hat gelaicht, es haben sich Grünfrösche und Molche sowie Eidechsen angesiedelt. Auch erste Ringelnattern wurden beobachtet.

Neophyten werden Entfernt

Ein großer Arbeitsaufwand wird durch die Entfernung von Neophyten geleistet, das „Jakob-Greiskraut“ kann immerhin noch als Kuhfutter verwendet werden. Die Vereinsaktiven haben bei ihrer Tätigkeit im letzten Jahr insgesamt 562 Arbeitsstunden für allgemeine Pflegearbeiten notiert. 400 klimaresistente Wildsträucher wurden gepflanzt. Als Exoten kamen zwei Maulbeerbäume hinzu, die es früher häufiger gab.

Nistkästen werden gepflegt

Elf Arbeitseinsätze gab es auf dem Bahngrundstück, hier wurden insgesamt 260 Helferstunden investiert. Noch einmal 400 Stunden fielen für die Nistkastenpflege an. Auch über neue Mitglieder konnte sich der erfolgreiche Verein im letzten Jahr freuen. Für die Vereinsaufgaben in diesen Außenbereichen wurde extra ein Traktor angeschafft.

Info: Der Vortrag „Ein Amphibien- und Reptilien-Paradies vor der Haustüre“ findet am Donnerstag, 9.Juli, ab 19.30 Uhr, auf dem Seebodenhof statt.