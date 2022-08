1 Am Montag startet die Nasa für die „Artemis“-Mission eine unbemannte Testrakete, die den Mond umrunden soll. Foto: IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Joe Burbank

Die Nasa will zurück zum Mond. Für die Artemis-Mission startet die US-Raumfahrtbehörde am Montag eine Testrakete. Der Abschuss wird live übertragen.















Link kopiert

50 Jahre nach der letzten Mondlandung will die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Montag eine Rakete zu dem Erdtrabanten schicken. Um 14.33 mitteleuropäischer Zeit (8.33 Uhr Ortszeit) beginnt das erste mögliche Zeitfenster für den Flug der unbemannten Mission Artemis 1 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida in eine Mond-Umlaufbahn.

Ziel der 42-tägigen Mission ist es, die Trägerrakete und die an ihrer Spitze sitzende Orion-Kapsel, in der später eine Besatzung reisen soll, unter realen Bedingungen zu testen. Ein Erfolg wäre höchst symbolträchtig, da die Nasa damit ihre Konkurrenzfähigkeit trotz wachsender Konkurrenz durch China und private Raumfahrtunternehmen demonstrieren könnte.

Zuvor war das Raketensystem auf dem Weltraumbahnhof zweimal umfangreich getestet worden. Beide Male waren verschiedene Probleme aufgetreten. Trotzdem hatte die Nasa grünes Licht für einen unbemannten Teststart gegeben.

Die Nasa überträgt den Raketenstart live bei YouTube:

Mit der „Artemis“-Mission sollten eigentlich bis 2024 wieder US-Astronauten auf dem Mond landen, erstmals auch eine Frau. Dies ist nun frühestens für 2025 geplant. Vier Astronauten sollen mit dem Raumfahrzeug „Orion“ in die Mondumlaufbahn gebracht werden, wo zwei von ihnen dann auf ein Landegefährt umsteigen. Am Mond soll zudem eine Art Raumstation geschaffen werden, auch als Basis für einen bemannten Flug zum Mars - dies allerdings erst in fernerer Zukunft.

Als bislang letzter Mensch war im Dezember 1972 der 2017 gestorbene US-Astronaut Eugene Cernan mit der „Apollo 17“-Mission auf dem Mond gewesen.

Zwei Puppen an Bord

An Bord von „Orion“ sind diesmal unter anderem zwei Puppen: Zohar und Helga. Es handelt sich dabei um ein Projekt mit deutscher und israelischer Beteiligung. Getestet wird, ob eine in Israel entwickelte Schutzweste besonders einen weiblichen Körper effektiv vor gefährlicher Weltraumstrahlung schützen kann.

Für die „Artemis“-Mission sind mehr als 30 Milliarden Dollar veranschlagt. Neben der Nasa und der Europäischen Raumfahrtagentur Esa sind auch noch die Raumfahrtagenturen mehrerer anderer Länder beteiligt.