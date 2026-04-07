«Artemis 2»-Mission: Crew von Mond-Mission Artemis 2 feiert Rekorde

Höhepunkt zur Hälfte der Mission: Die «Artemis 2»-Crew entfernt sich weiter von der Erde als je Menschen zuvor. Der Mond-Tag bringt für die Crew dutzende Highlights – und eine besondere Einladung.

Cape Canaveral - Die Crew der "Artemis 2"-Mondmission hat sich weiter von der Erde entfernt als jemals Menschen zuvor. Die vier Astronauten knackten mit ihrer "Orion"-Kapsel den 1970 aufgestellten Rekord der "Apollo 13"-Mission von rund 400.171 Kilometern, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Am weitesten Punkt waren sie im weiteren Verlauf rund 406.771 Kilometer von der Erde entfernt.

Mit ihrer Mission wollten sie auch alle ihre Vorgänger in der bemannten Raumfahrt ehren, sagte der kanadische Astronaut Jeremy Hansen. "Wir wählen diesen Moment, um diese Generation und die nächste herauszufordern, sicherzustellen, dass dieser Rekord nicht lange hält." Das Kontrollzentrum gratulierte den vier Astronauten.

US-Präsident Trump feiert Astronauten als "moderne Pioniere"

Einige Stunden später gratulierte auch US-Präsident Donald Trump der Crew bei einer Live-Schalte – und lud sie nach ihrer Landung auf der Erde zu einem Empfang ins Weiße Haus ein. "Ich freue mich darauf, euch im Oval Office zu sehen", sagte Trump. "Wie ihr wisst, war ich auch ziemlich beschäftigt in letzter Zeit, aber wir werden die Zeit finden."

Bei dieser Gelegenheit werde er sie auch um ihre Unterschriften bitten, sagte Trump weiter. Das mache er nicht oft - "aber ihr seid wirklich etwas ganz Besonderes". Trump bezeichnete die Astronauten als "moderne Pioniere".

Neben dem Entfernungsrekord zur Erde flog die Crew – bestehend aus Hansen sowie den US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover und Reid Wiseman – am 6. Flugtag auch so nah am Mond vorbei wie zu keinem anderen Zeitpunkt während ihrer Mission. Die vier Astronauten in der "Orion"-Kapsel näherten sich dem Erdtrabanten auf rund 6.545 Kilometer. Eine Landung war bei dieser Mission nicht geplant.

Dinge sehen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat

Bei ihrem Flug um den Mond herum beobachteten die Astronauten den Himmelskörper rund sieben Stunden lang ganz besonders intensiv. Insbesondere auf der Rückseite des Mondes konnten sie dabei auch aufgrund der Sonnenverhältnisse Dinge sehen, die nie ein Mensch zuvor mit den eigenen Augen gesehen hat.

Für rund 40 Minuten war es währenddessen für die Astronauten, wie vorab erwartet, nicht möglich, mit dem Kontrollzentrum auf der Erde zu kommunizieren. "Ich habe ein kleines Gebet gesagt, aber dann musste ich weitermachen", kommentierte Glover dazu eine entsprechende Frage von US-Präsident Trump. "Wir waren hier sehr beschäftigt und es war eigentlich sehr schön." Unter anderem hätten sie mit kanadischen Ahorn-Keksen gefeiert. Es sei aber auch gut gewesen, anschließend wieder von der Erde zu hören, sagte Koch. "Letztendlich entscheiden wir uns immer für die Erde. Wir werden uns immer für uns gegenseitig entscheiden."

"20 neue Superlative" für Sonnenfinsternis im All

Gegen Ende des Vorbeiflugs am Mond konnten die Astronauten – mit speziellen Brillen – sogar noch eine Sonnenfinsternis beobachten, bei der die Sonne aus der Perspektive von "Orion" hinter dem Mond verschwand. "Das ist nach wie vor völlig irreal", kommentierte Glover. "Wow, es ist unglaublich." Menschen seien wahrscheinlich noch gar nicht entwickelt dafür, so etwas zu sehen. "Es ist wirklich schwer zu beschreiben. Es ist unglaublich." Wiseman bat das Kontrollzentrum um "20 neue Superlative".

Die vier Astronauten sind die ersten Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes. Sie waren in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) an Bord der "Orion"-Kapsel mit dem Raketensystem "Space Launch System" vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben – und sind jetzt auf dem Rückweg zur Erde. Nach insgesamt rund zehn Tagen sollen sie Ende der Woche im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen. "Wir fliegen zur Erde und sind bereit, euch heimzubringen", sagte die kanadische Astronautin Jenni Gibbons im Kontrollzentrum. Koch in der "Orion"-Kapsel sagte allerdings, sie sei eigentlich noch nicht bereit, wieder nach Hause zu fliegen.

Flugverlauf gleicht einer Acht um Erde und Mond

Für Glover, Koch und Wiseman ist es der zweite Flug ins All, für Hansen der erste. Koch ist die erste Frau an Bord einer Mondmission der Nasa, Glover der erste nicht-weiße Mensch und Hansen der erste Kanadier.

Der Flugverlauf von "Artemis 2" gleicht insgesamt einer Acht um Erde und Mond. Die vier Astronauten sollen insgesamt mehr als 2,3 Millionen Kilometer zurücklegen.

Der erste Mensch auf dem Mond war am 20. Juli 1969 Neil Armstrong. Als bislang letzter Mensch verließ im Dezember 1972 der 2017 gestorbene Nasa-Astronaut Eugene Cernan mit der "Apollo 17"-Mission den Erdtrabanten. Insgesamt brachten die USA als bislang einziges Land mit den "Apollo"-Missionen zwischen 1969 und 1972 zwölf Astronauten auf den Mond.