„Art Space“ in Freudenstadt: Neuer Pop-up-Store eröffnet am Marktplatz

Das Angebot des Kreativraums „Art Space“ in Freudenstadt richtet sich an alle – auch ohne Vorkenntnisse.

Oberbürgermeister Adrian Sonder und Wirtschaftsbeauftragte Elke Latscha begrüßten Eva Weidt, freischaffende Künstlerin und Kunstdozentin, zur Eröffnung des 30. Pop-up-Stores am Marktplatz. Mit ihrem temporären Kunstatelier schafft sie einen niederschwelligen Zugang zu kreativer Entfaltung, heißt es in einer Pressemitteilung. Weidt war zuvor Dozentin an der Musik- und Kunstschule Region Freudenstadt.

Bis zum 4. Juli öffnet der „Art Space“ seine Türen am Marktplatz 10 – zunächst immer dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 16 bis 19 Uhr mit einem „Open Space“. Das Angebot richte sich bewusst an eine breite Zielgruppe: Interessierte können ohne Vorkenntnisse vorbeikommen, eigene kreative Potenziale entdecken und mit unterschiedlichen Materialien experimentieren.

Ob Malerei, Collage oder freies Gestalten – der Fokus liegt auf individuellem Ausdruck und gemeinsamer Inspiration. Die Teilnahme kostet zehn Euro pro Stunde, exklusive Materialkosten.

Nachwuchsförderung im Fokus

Das Atelier versteht sich als kreativer Hub mit zielgruppenspezifischen Formaten: Mittwochs steht die Nachwuchsförderung im Fokus. Beim Format „Kunst für Kids“ können Kinder ab acht Jahren von 15.30 bis 17 Uhr erste künstlerische Erfahrungen sammeln.

Im Anschluss folgt von 17.30 bis 19 Uhr der „Open Voice“-Singkurs. Dieses Angebot richtet sich an alle Generationen – unabhängig von Vorerfahrung. Der Ansatz: gemeinsames Singen als niedrigschwelliger Zugang zu mehr Lebensfreude und Gemeinschaftserlebnis.

Café Bohne im Erdgeschoss

Ergänzend zum offenen Atelierbetrieb bietet Weidt samstags themenspezifische Workshops an, die gezielt Raum für Vertiefung und Austausch schaffen. Das Café Bohne im Erdgeschoss des „Art Space“ ist immer dienstags bis freitags von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Hier gibt es auch antiquarische Bücher und Vintage-Mode.

Infos: eweidt@web.de