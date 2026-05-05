„Art Space“ in Freudenstadt: Neuer Pop-up-Store eröffnet am Marktplatz

Das Angebot des Kreativraums „Art Space“ in Freudenstadt richtet sich an alle – auch ohne Vorkenntnisse.
Oberbürgermeister Adrian Sonder und Wirtschaftsbeauftragte Elke Latscha begrüßten Eva Weidt, freischaffende Künstlerin und Kunstdozentin, zur Eröffnung des 30. Pop-up-Stores am Marktplatz. Mit ihrem temporären Kunstatelier schafft sie einen niederschwelligen Zugang zu kreativer Entfaltung, heißt es in einer Pressemitteilung. Weidt war zuvor Dozentin an der Musik- und Kunstschule Region Freudenstadt.