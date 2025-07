Die zentrale Dorfstraße wird gesperrt, wenn am Wochenende wieder Künstler und Besucher in das Weindorf strömen.

Zum „Tag der Kunst“ am Sonntag, 27. Juli, werden mehr als 40 Künstler aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Spanien in den Weiler Teilort Ötlingen kommen. Insgesamt ist es die achte Ausgabe des von dem Ötlinger Künstler und Galeristen Gerhard Hanemann ins Leben gerufenen Events, bei dem das ganze Dorf zum großen Kunst-Parcours wird.

Diese Künstler und weitere 30, die an diesem Tag nicht persönlich anwesend sind, werden in Gärten, Straßen und Innenhöfen des Dorfs ihre Werke zeigen. Viele werden vor Ort tätig sein und den Besuchern einen direkten Einblick in ihr Schaffen gewähren.

Die Ötlinger Dorfbewohner stellen ihre Häuser und Höfe entlang der zentralen Dorfstraße zur Verfügung.

Dieses Jahr feiert der „Tag der Kunst“ sein 20-jähriges Bestehen. 2005 montierte Hanemann sein großformatiges Bild „Mutter mit Töchtern“ erstmals an die Hausfassade seiner Druckerei. Das „Art-Dorf Ötlingen“ war geboren. An zahlreichen Häusern und Wänden sind in dem Weindorf heute rund ums Jahr Kunstwerke zu finden.

Eröffnet wird die große Freilichtgalerie unter freiem Himmel um 12 Uhr auf dem Platz vor dem Gasthaus „zum Ochsen“ von Oberbürgermeisterin Diana Stöcker mit musikalischer Unterhaltung von Hansi Kolz und Henry Uebel.

Reichhaltiges Essensangebot

Die Dorfstraße wird an dem Ausstellungstag gesperrt, etwa auf Höhe der Kirche bis zum Ortsausgang sind dann die teilnehmenden Künstler aktiv. Die Ötlinger Vereine, Gaststätten sowie die Weingüter des Dorfes bieten Erfrischungen an.

Viele im Dorf packen mit an beim „Tag der Kunst“ Foto: zVg/Gerhard Hanemann

Tresterwürste und Radieschenbrötchen gibt es beim Rockchor Ötlingen, Wurstsalat und Käsewürfel beim Gesangverein, Melone mit Parmaschinken und Tomate-Mozzarella-Salat bei der Turn- und Sportgemeinschaft, Fingerfood beim Singkreis und Kaffee und Hefezopf beim Frauenverein des DRK. Der Kindergarten backt Waffeln und die Hermann-Daur-Grundschule verkauft Eis vom Seebodenhof.

Schmiede wird angefeuert

Eine besondere Aktion im Rahmen des Hermann Daur Jahres 2025 findet um 14 Uhr auf dem Hof der Dorfstube, Zur alten Schmiede 9 statt. Dort wird ein von dem Ötlinger Künstler Stefan Winterle interpretiertes Hermann-Daur-Gemälde versteigert. Die alte Schmiede beim Museum Dorfstube wird angefeuert und Ortsvorsteher Johannes Maier zeigt die Funktion einer historischen Druckpresse.

Parkplätze gibt es beim Wohnpark Binzen, von dort fährt ein Shuttle-Bus zwischen 11 und 19 Uhr nach Ötlingen. Einige ausgewiesene Parkplätze gibt es auch direkt in Ötlingen. Ein Flyer mit allen Standorten liegt am Sonntag in Ötlingen aus und ist auch auf der Internetseite des Art-Dorfs zu finden.

www.art-dorf.de