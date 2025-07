Ötlingen bestätigte am „Tag der Kunst“ seine Stellung als eines von drei Kunstdörfern in Europa.

Im Rahmen vom „Tag der Kunst“ im Art-Dorf Ötlingen, präsentierten am Sonntagnachmittag bei schönem Wetter mehr als 40 Künstler und Künstlerinnen verschiedener Sparten ihre Werke, die mit viel Leidenschaft und persönlichem Engagement entstanden sind. Großartig und überraschend war dabei die Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten.

Auf dem Ochsenvorplatz Ötlingen wurde der Kunsttag mit Musik der Band „Henry, Sandy and Friends“ eröffnet und mit riesigem Applaus honoriert. Die kleinsten Künstler des Dorfes, die Kindergartenkinder verwöhnten die zahlreichen Zuhörenden mit einem eigens für diesen Anlass kreierten Song über Kunst und Handwerk, welchen die kleinen Sänger zudem visuell darstellten.

Die Oberbürgermeisterin Diana Stöcker, welche der bunten Ausstellung entsprechend, extravagant und in einem poppigen Outfit erschien, lobte zunächst die Kindergartenkinder und bedankte sich für das Lied, welches eigentlich schon alles besagte, was der Tag bringen wird und wozu er gedacht ist, erklärte die Oberbürgermeisterin. Sie selber liebe dieses Dorf und besuche diese Freiluftgalerie auch gerne mit Gästen. Sie freute sich, dass Künstler aus der Umgebung diese Ausstellung ermöglichten und betonte auch, dass elf der Künstler sogar in Ötlingen selber wohnen. Dass es europaweit nur eben drei solche Kunstdörfer gäbe und Ötlingen eines davon sei, erfülle sie mit Stolz und auch dass Kunst ohne Eintritt jederzeit genossen werden könne, erklärte Stöcker.

Oberbürgermeisterin Diana Stöcker (links in Gelb) eröffnete den Tag der Kunst in Ötlinge n. Foto: Susanna Wipf-Fischer

Ortsvorsteher Johannes Maier sprach über Kunst, über Künstler und über das genießen der Kunst. Kunst stellt keine Fragen, braucht keine Erlaubnis, braucht auch keinen Zweck und muss auch nichts erklären. Kunst soll und darf Sprache des Herzens sein, sagte Maier. Der Ortsvorsteher lobte die vielfältige Vorbereitungsarbeit und bedankte sich bei allen Mitwirkenden und ebenso allen mitwirkenden Vereinen des Dorfes.

Nach einem weiteren Titel der Gruppe Henry, Sandy und Friends sprach der Initiator des Events und auch der Initiator der ART-Dorf Idee, Gerhard Hanemann, über vergangene Jahre der Ausstellung sowie über die Grundidee des Kunst-Dorfes. Hannemann dankte allen Mitwirkenden Vereinen und alle seinen stillen emsigen Helfern, ohne die solch ein Tag niemals über die Bühne gehen könnte. Er freute sich über die zahlreichen Besucher, welche nun ihren Erkundungsmarsch durch das Dorf begannen, der sie von Kunstwerk zu Kunstwerk führen sollte.

Kunst und Handwerk

Die Ausstellung zeigte eine bunte Mischung aus Kunst und Handwerk. Während einige Werke noch den Charakter eines Hobbykünstlers erkennen ließen, war bei anderen Schaffenden die Freude am kreativen Schaffen zu erkennen.

Die Vielfalt der ausgestellten Werke spiegelte die unterschiedlichen Herangehensweisen wieder. Während einige Arbeiten noch im Bereich des Handwerks angesiedelt sind, zeigten andere Teilnehmer bereits eine ausgeprägte künstlerische Handschrift. Das Art Dorf Ötlingen bietet diese einmalige Plattform für kreative Menschen.

Herzblut in den Arbeiten

Es war beeindruckend zu sehen, mit wie viel Herzblut die Kunstschaffenden ihre Werke präsentierten und auch gerne bereit waren, über ihre Schaffensperioden zu reden sowie einzelne Werke und Arbeitsgänge zu erklären. Dabei erfuhren die Besucher, dass Kunst oft ein Prozess ist, der sich ständig weiterentwickelt und sich auch immer verändern darf.

Im Art-Dorf Ötlingen gab es am Sonntag zahlreiche Kunstwerke zu sehen. Foto: Susanna Wipf-Fischer

An der Ausstellung zu bewundern waren eindrucksvolle Skulpturen aus Holz und Ton, Glaswaren, eine Glücksschmiede, Fotokunst, Portraits sowie moderne, plakative und abstrakte Kunst. Zwischen all dem Kunstgenuss durften sich die Besucher an verschiedenen Stätten der Vereine verpflegen. Das Wetter spielte mit bis fast zum Ende der Ausstellung.