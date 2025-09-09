Art Alarm Stuttgart: Kay Kromeier: „Galerien sind im Kunstmarkt unverzichtbar“

Am 20. und 21. September öffnen 22 Stuttgarter Galerien die Türen. Welche Rolle spielen Galerien im Kunstmarkt? Kay Kromeier, Mitlenker der Galerie Schlichtenmaier, gibt Antworten. .
Am 20. und 21. September ist Galerienrundgang Art Alarm in Stuttgart: Unsere Zeitung macht das Wochenende zur Stuttgart Art Week und lädt am 18. September zur Standortdebatte in die Staatsgalerie . Gemeinsam mit Petra Olschowski, Wissenschafts- und Kunstministerin in Baden-Württemberg, und Stefanie Patruno, Direktorin der Städtischen Galerie Karlsruhe, ist auf dem Podium: Kay Kromeier, Geschäftsführer der Galerie Schlichtenmaier. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, Anmeldungen nehmen wir gerne entgegen – unter www.zeitung-erleben.de/ueberkunst.