Armut im Kreis Calw: Wenn selbst das Geld fürs Weihnachtsessen fehlt

So schön die Festtage am Jahresende sind: Sie gehen ins Geld. Bedürftige Mensch stehen dann finanziell noch mehr unter Druck. Umso wichtiger ist die Arbeit der Tafeln.
Wenn das Jahr zu Ende geht, beginnt die festliche Zeit: Lichterglanz, Weihnachtsbaum, gutes Essen und Geschenke. Das macht für viele Weihnachten aus. Aber all das geht ins Geld. Menschen, die ohnehin mit ihren finanziellen Mitteln haushalten müssen, stehen am Ende des Jahres noch viel mehr unter Druck. Wie die Kinder beschenken? Wie sich ein besonders Essen leisten, wenn alles immer teurer wird?