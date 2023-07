Die A-Juniorinnen der DJK Heimschule Ettenheim haben in diesem Jahr die südbadische Meisterschaft gefeiert. Dafür erwartete das Team am Sonntag ein ganz besonderer Gast: Ex-Handball-Nationaltrainer Armin Emrich ehrte die Mädchen. Anschließend konnten auch die Jüngeren noch etwas von ihm lernen.

Dem Stargast war der Rummel um seine Person in der Herbert-König-Halle unangenehm. Als die Erfolge und Stationen des Mannes, der von 2005 bis 2009 Trainer der Handball-Nationalmannschaft der Frauen gewesen war, vorgestellt wurden, unterbrach Emrich sanft: „Es geht hier heute um die Mädels.“

Diese Mädels hörten dann auch zunächst Lob von ihrem Trainer Wolfgang Ehrler. „Ihr seid eine tolle Truppe. Vier bis fünf Spielerinnen haben uns im Sommer jetzt leider verlassen. Die Saison war sehr schwierig. Lob muss man sich bei mir immer erarbeiten. Ihr habt es euch aber verdient.“ Emrich pflichtete ihm bei: „Ihr habt einen glänzenden Teamgeist vorgelebt. Wir brauchen im Handball keine Modelle, sondern Typen, die aus ihrer Situation das Beste machen.“ Solche Typen habe diese Mannschaft. Jede Spielerin erhielt vom ehemaligen Nationaltrainer eine goldene Medaille für die Meisterschaft.

In der anschließenden Trainingseinheit mit den D-Juniorinnen der Heimschule zeigte Emrich, dass er zwar ein fairer, aber auch harter Trainer ist. Wenn beim schnellen Prellen mit dem Ball das Spielgerät versprang, kostete das Liegestütze. Die mussten auch gezeigt werden, wenn Emrich die kommende Übung präsentierte und ein Mädchen in der Erklärungspause den Ball prellte.

Punkte für Tore aber auch für zehn Pässe in Folge

Nach Aufwärm- und Koordinationsübungen standen die Torschüsse und die freie Spielform auf dem Plan. Die Teams wurden in zwei Hallenhälften eingeteilt und die Torfrau der C-Juniorinnen ging in das zweite Gehäuse. Punkte gab es für zehn Pässe innerhalb der Mannschaft in Folge oder für ein Tor. Emrich erklärte den anwesenden Trainern und Zuschauern immer wieder den Sinn und Zweck der Übungen, sodass das Training mit den D- und später auch C-Juniorinnen auch eine Fortbildung für die Anwesenden war.

Jugendleiter Stefan Rieder freute sich über den prominenten Besuch. „Wir sind der Erzdiözese Freiburg sehr dankbar. Sie unterstützt uns mit ihrer Schulstiftung. Ohne diese Hilfe wäre es nicht möglich, 80 Mädchen bei uns im Verein zu trainieren“, merkte Rieder an.