Armeetransport: TGV kracht in Nordfrankreich in Laster - Toter und Verletzte

1 Ein TGV ist in Nordfrankreich auf einem Bahnübergang mit einem Lastzug zusammengestoßen. (Archivbild) Foto: Philippe Huguen/AFP/dpa In Nordfrankreich ist ein TGV mit einem Lastzug zusammengestoßen. Der Lokführer stirbt, 27 Reisende werden verletzt. Was über den Unfall bei Nœux-les-Mines bekannt ist.







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Nœux-les-Mines - Ein TGV-Schnellzug mit mehreren hundert Reisenden ist in Nordfrankreich mit einem Lastzug zusammengestoßen und entgleist. Laut vorläufiger Polizeiangaben kam der Lokführer ums Leben und 27 Reisende wurden verletzt, wie der Sender TF1 berichtete. Nach dem Unglück zwischen Béthune und Lens werde er zusammen mit Bahnchef Jean Castex zum Unfallort kommen, kündigte Frankreichs Verkehrsminister Philippe Tabarot an.