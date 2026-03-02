Armbanduhr gestohlen: Täter rauben älteren Mann in Offenburg aus

1 Ein Mann und eine Frau waren als Täter an dem Überfall beteiligt. Foto: Weißbrod/dpa Zwei Unbekannte haben am Sonntag in Offenburg einen Mann überfallen, ihn leicht verletzt und bestohlen. Zuvor hatten sie ihm Goldketten zum Kauf angeboten.







Link kopiert



Ein älterer Mann soll am Sonntagmittag von zwei bislang unbekannten Tätern in der Offenburger Weingartenstraße überfallen worden sein. Eine Frau und ein Mann hätten ihm hierbei eine wertvolle Armbanduhr geraubt, berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Der Überfallene sei gegen 12.45 Uhr von einem Mann aus einem älteren, grauen Mercedes mit heruntergelassener Scheibe angesprochen worden. Der Fremde hätte ihm verschiedene Goldketten zum Kauf angeboten, was der Senior jedoch ablehnte. Als sich der Angesprochene abwandte und weiterlief, sei er von hinten von einer Frau umklammert und festgehalten worden, heißt es weiter. Der Mann habe dann die getragene Armbanduhr von seinem Handgelenk gerissen, woraufhin die beiden mutmaßlichen Räuber mit dem grauen Mercedes in Richtung Stadtmitte flüchteten. Der Senior zog sich hierbei leichte Verletzungen an seinen Händen und am Unterarm zu. Die Täter wurden als arabisch aussehend und normal gebaut beschrieben. Der Mann habe volles, dunkles Haar gehabt. Die Frau habe ein graues Jäckchen und ein graues Kopftuch getragen. Im Zuge einer Fahndung gerieten zwei Verdächtige in eine Kontrolle von Beamten. Ob sie mit dem Vorfall in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen, heißt es weiter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0781/ 21 28 20 zu melden.