Dass sein Rekord von 16 Treffern bei dieser WM mindestens eingestellt wird, damit hat Miroslav Klose schon vor dem Turnier gerechnet. Lionel Messi brauchte nur eine Partie.

Kansas City - Superstar Lionel Messi hat den Tor-Rekord von Miroslav Klose eingestellt und kommt nun wie der deutsche Ex-Nationalspieler auf 16 Treffer bei Fußball-Weltmeisterschaften. Zum Auftakt gegen Algerien traf der 38-Jährige Argentinier gleich dreimal und ist nun gleichauf mit Klose Rekordtorschütze. Für Messi war das 200. Länderspiel seiner Karriere in mehrerer Hinsicht ein besonderes: Der Weltmeister von 2022 ist nun auch der erste Spieler, der bei sechs Weltmeisterschaften zum Einsatz kam.

"Ich rechne damit, dass mein Rekord in diesem Turnier fällt", hatte Klose der "Süddeutschen Zeitung" vor dem Turnierbeginn gesagt. "Durch das größere Teilnehmerfeld gibt es mehr Spiele und damit mehr Möglichkeiten, Tore zu schießen." Messi brauchte lediglich ein Spiel, um aufzuschließen.

Auch Kylian Mbappé hat die Chance, Klose bei diesem Turnier einzuholen. Der Franzose erzielte beim 3:1 gegen Senegal zwei Treffer und hat nun 14 WM-Tore auf dem Konto.

Debüt vor 20 Jahren in Gelsenkirchen

Mexikos Torwart Guillermo Ochoa kommt ebenfalls auf sechs WM-Turniere, saß zum Auftakt beim 2:0 im Eröffnungsspiel gegen Südafrika aber nur auf der Ersatzbank. Cristiano Ronaldo kann mit Messi bei der Anzahl der Turniere gleichziehen, wenn er für Portugal gegen DR Kongo am Mittwoch (19.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) zum Einsatz kommt.

Messi wird während der WM in den USA, Mexiko und Kanada 39 Jahre alt. Der Offensivspieler wechselte als Weltmeister in die USA und spielt seither für Inter Miami in der Major League Soccer. Sein WM-Debüt gab er auf den Tag genau 20 Jahre vor dem ersten Spiel bei seiner sechsten WM: 2006 war das 6:0 in Gelsenkirchen gegen Serbien-Montenegro Messis erster Einsatz auf der WM-Bühne. Im Alter von 18 Jahren erzielte er direkt ein Tor.