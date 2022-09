Wie geht es für Vereine und Sportstätten in Horb weiter?

2 Das bisherige Stadion könnte der Erweiterung von Bosch Rexroth zum Opfer fallen. Die "Arge Sport" könnte ein wichtiger Interessenverband für die Anliegen der Vereine beim Sportstättenkonzept sein. Doch die Auflösung der Arge steht bevor. Foto: Lück

Die Arbeitsgemeinschaft der sporttreibenden Vereine Horb (Arge Sport) steht vor dem Aus. Der bisherige Vorsitzende Peter Straubinger warnt: "Es ist vielen Vereinen nicht bewusst, welche Bedeutung die Arge für die Vereine hat."















Horb - Findet sich an diesem Mittwochabend noch ein neuer Vorstand? Die Arge Sport lädt zur ordentlichen Hauptversammlung. Es sieht so aus, als würde es die letzte sein. Der Termin für die außerordentlichen Hauptversammlung steht bereits fest – am 23. November, 19 Uhr, mit dem Tagesordnungspunkt: Auflösung!