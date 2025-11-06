Arge Grenzach-Wyhlen: Das Weinfest war keine Eintagsfliege

Die Veranstaltung im Rahmen des Gemeindejubiläums kam derart gut an, dass sie künftig im Turnus von zwei Jahren stattfinden soll. Dies wurde bei der Arge-Sitzung bekannt.
Die Bedeutung der Vereine für das Gemeinwohl betonen Bürgermeister Tobias Benz und die Gemeinderäte regelmäßig an geeigneter Stelle. Dies war auch der Fall, als sich die Arbeitsgemeinschaft der Vereine der Doppelgemeinde, kurz: „Arge“, in den Räumlichkeiten der Kleintierzüchter traf. Mit dabei waren auch Vertreter der Gemeindeverwaltung.