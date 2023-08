Bei der Datingshow „Are You The One?“ versuchen Reality-Stars das Preisgeld und ihre große Liebe mit nach Hause zu nehmen. Mit dabei in der dritten Staffel ist Danilo Cristilli aus Villingen-Schwenningen.

In der dritten Staffel der RTL-Datingshow „Are You The One – Realitystars in Love“ suchen 20 Kandidaten und Kandidatinnen ihren Traumpartner und ziehen dafür in eine Villa in Thailand. Die Flirtenden sind hierbei keine Unbekannten, sondern haben schon in anderen Dating-Formaten nach ihrem „Perfect Match“ Ausschau gehalten. So auch Danilo Cristilli aus VS, denn die große Liebe blieb bisher aus.

Der gebürtige Doppelstädter wurde 2019 durch seine Teilnahme an der RTL 2-Show „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ bekannt. Auch in der Daily-Soap „Köln 50667“ spielte er ein Jahr lang die Rolle des „Toni“. Vor seinem Einstieg in die Medienwelt arbeitete er als Fitnesskaufmann.

Via Instagram gab RTL den Cast für die diesjährige Staffel bekannt, die Resonanz ist größtenteils positiv. „Was für eine Mannschaft!“ oder „Also mit dem Cast wurden all unsere Gebete erfüllt“, heißt es beispielsweise unter dem Bild der Reality-Stars.

Nach seiner einjährigen Teilnahme bei „Köln 50667“ wandte sich der 26-Jährige für einige Zeit der Medienwelt ab, wie VIP.de schreibt. Gründe dafür seien unter anderem der viele Stress und Druck gewesen. So kehrte er 2021 nach Villingen und zu seinem Fußballverein „FC 08 Villingen“ zurück. Doch schon damals schloss er weitere TV-Teilnahmen nicht aus. Etwa acht Monate später nahm er dann an der Sendung „Germany Shore“ teil, machte anschließend wieder eine Pause. Und steht nun erneut im Rampenlicht.

Danilo Cristilli steht auf natürliche Frauen

Aber was erwartet die Frauen mit Danilo als potenziellen Partner? Der Sender beschreibt die Vorstellungen des 26-Jährigen in einem Instagram-Post folgendermaßen: „Danilo Cristilli hält an der altmodischen Rollenverteilung zwischen Mann und Frau fest und steht auf natürliche Frauen“. Unter dem Beitrag freuen sich Zuschauer und seine Promi-Kollegen über die Teilnahme. „Die Love Island-Staffel mit Danilo – beste Staffel! Freuen uns auf AYTO mit ihm“, schreibt ein Zuschauer. „Das kann nur der Knaller werden!“, ein anderer.

Ob er nun endlich seine große Liebe findet, zeigt sich dann ab Donnerstag, 17. August bei RTL Plus.

Info zur Sendung

Are You The One?

Bei der Datingshow suchen die Teilnehmer nach ihrem „Perfect Match“. Dafür ziehen sie zusammen in eine Villa, in welcher auch Challenges stattfinden. Hier können die Singles Dates mit einem von ihnen ausgewählten Partner gewinnen und schauen, ob die Chemie stimmt. Am Ende jeder Folge wählen die Teilnehmer ihre zehn perfekten Paare. Der Twist: Experten haben die „Perfect Matches“ bereits im Voraus ermittelt und nur, wenn alle Paare am Ende zusammen finden, dürfen sie sich auch auf das Preisgeld von 200.000 Euro freuen.