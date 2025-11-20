Der Tübinger OB Boris Palmer liefert sich in der ARD mit Juso-Chef Philipp Türmer einen heftigen Schlagabtausch. Kontrovers geht es um Rente, Migranten und die AfD.
Auch Ex-Finanzminister Christian Lindner hatte am Donnerstag am Ende der Talkrunde von Sandra Maischberger einen Auftritt und monierte die „hämischen Kommentare“, die er über seinen neuen Job bei einem Autohändler zu hören hat. Doch dazu später, denn durchaus spannend war das Wortgefecht, dass sich zunächst die Hauptgäste lieferten: der Juso-Vorsitzende Philipp Türmer und der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos, Ex-Grüner), den die Moderatorin als „den berühmtesten Bürgermeister dieses Landes“ vorstellte. Der Schlagabtausch ging los mit dem in der SPD laufenden Mitgliederbegehren gegen die Bürgergeldreform, die schärfere Sanktionen bringt. Er halte es für falsch, so der Juso Türmer, dass einem Bürgergeldempfänger, nur wenn er einen Brief vom Jobcenter nicht öffne, gleich die Leistungen und die Miete gestrichen werde. „Das geht nicht. Wir müssen in unserem Sozialstaat einen gewissen Standard sichern.“ Sonst werde das Heer der Obdachlosen noch größer.