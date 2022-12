Keine Betten im Kreis Rottweil Wegen Grippewelle – Helios-Klinik und SRH Krankenhaus voll belegt

Eine massive Welle an Grippepatienten und kranke Mitarbeiter bringen die Klinken im Kreis Rottweil an die Kapazitätsgrenzen. Am Dienstagabend wurde gemeldet, dass alle Betten voll belegt sind und Patienten auch in umliegenden Kliniken nicht mehr unterkommen können.