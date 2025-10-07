ARD-Talk „Was Deutschland bewegt“: Nur wenige ändern bei der Wehrpflicht ihre Meinung – die meisten sind dafür

In der Talkrunde von Ingo Zamperoni wechseln im Studio nur wenige Befürworter der Wehrpflicht ins Contra-Lager. Bestraft die Pflicht junge Leute?
Mit der Sendung „Was Deutschland bewegt“ hat „Hart-aber-Fair“-Moderator Ingo Zamperoni ein voll mit Argumenten gespicktes Format in die ARD gebracht: Am Montag ging es vor 100 aktiv beteiligten Studiogästen um die Frage, ob Deutschland eine Wehrpflicht brauche oder nicht, und die Ausgangslage am Anfang der Sendung war eindeutig: 22 waren dagegen, 74 dafür.