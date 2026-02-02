Im ARD-Talk von Caren Miosga überwiegt die Skepsis, dass ein rascher Wandel im Iran passieren wird. Gleichwohl sei Veränderung möglich – aber wohl nur ohne die Mullahs.
Wie bei so vielen politischen Themen schwebte auch bei der Erörterung des Schicksal der Iraner und Iranerinnen am Sonntag bei Caren Miosga in der ARD eine Leitfrage über allen: Was plant US-Präsident Donald Trump wirklich? Einen Militärschlag gegen das Regime der Mullahs? „Er hat es vielleicht selbst noch nicht entschieden“, meinte der Politikwissenschaftler Peter Neumann. Einerseits haben die USA ihre Militärpräsenz in der Region erhöht und den Flugzeugträger Abraham Lincoln entsandt, auch habe es beispielsweise beim Zwölf-Tage-Krieg von Israel gegen den Iran im Juni 2025 „keine Vorwarnung“ gegeben, wie die deutsch-iranische Journalistin Natalie Amiri bemerkte.