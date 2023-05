Mit ihrem Song „Adrenalin“ ist Maria Linda aus Hechingen bei „Immer wieder sonntags“ aufgetreten. Ob sie in die nächste Runde kommt, verriet Stefan Mross erst am Ende der Show.

Zwei Kandidaten, die „eventuell eine große Karriere vor sich“ haben, begrüßt Stefan Mross am Wochenende bei „Immer wieder sonntags“ zur Sommerhitparade 2023.

Die gebürtige Hechingerin Maria Linda Colucci ist zu Gast, außerdem Frank André, der in der Vorwoche gewonnen hatte. Mit ihrem Lied „Adrenalin“ tritt Maria Linda in der Show an.

Stefan Mross: Unser Giovanni Zarrella schaut auch immer zu

Moderator Mross fragt: „Wie viel Adrenalin war denn in der Maria, als sie gezogen wurde?“ Sie gibt sich locker, lacht mit dem Entertainer. „Ich war von null auf hundert, so aufregt, aber ich hab’ mich natürlich auch gefreut“, erzählt Maria Linda auf der Bühne.

Sie stammt aus Hechingen, wohnt in Bisingen. „Unser Giovanni Zarrella schaut auch immer zu“, sagt Mross noch und lacht.

Maria Linda zeigt ihre Heimat, auch die Burg Hohenzollern

Im Einspieler wird dann auch die Zollerstadt gezeigt, die Villa Eugenia, die Burg Hohenzollern, Marias Familie - inklusive Pizza der Oma.

Beim Auftritt ist zu sehen: Auf der Bühne ist Maria Linda zu Hause. Es ist nicht ihr erster Fernsehauftritt. 2021 war sie bereits im ZDF-Fernsehgarten zu sehen. Das Publikum in der Mross-Show klatscht, die Stimmung gelöst. Ob sie es geschafft hat? Die Auflösung kommt erst am Ende der fast zwei Stunden langen Sendung – 80 zu 20 Prozent zeigen die Balken an.

„Immer wieder sonntags“ aus dem Europa Park in Rust

„Ziemlich eindeutig“, so Mross’ Urteil. Die Spannung steigt in der Show, die im Europapark in Rust aufgezeichnet wird. Und doch: Maria Linda hat es diesmal nicht geschafft, muss sich geschlagen geben. Mross gibt ihr noch gute Wünsche auf den Weg. „Mach’ weiter!“ Das lässt sie sich bestimmt nicht zweimal sagen.