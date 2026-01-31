ARD-Dokusoap in Schramberg: „Raus aufs Land“ dreht auf einem Bauernhof in der Talstadt

Zwei Manager aus Zürich lassen Karriere, Großstadt und Komfort hinter sich und starten in Schramberg neu. Die ARD-Dokusoap „Raus aufs Land“ begleitet ihren mutigen Schritt.
Die sechste Staffel des ARD-Formats „Raus aufs Land“, die seit dem 27. Januar mit zehn Folgen in der ARD-Mediathek abrufbar ist, führt diesmal auch in die Talstadt. Schramberg wird dabei zum Schauplatz eines außergewöhnlichen Lebenswechsels: Die Kameras begleiten dabei Andreas und Bernd aus Zürich, die ihr bisheriges Leben hinter sich gelassen haben, um im Schwarzwald neu anzufangen.