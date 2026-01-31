ARD-Dokusoap in Schramberg: „Raus aufs Land“ dreht auf einem Bauernhof in der Talstadt

Zwei Manager aus Zürich lassen Karriere, Großstadt und Komfort hinter sich und starten in Schramberg neu. Die ARD-Dokusoap „Raus aufs Land“ begleitet ihren mutigen Schritt.

Die sechste Staffel des ARD-Formats „Raus aufs Land“, die seit dem 27. Januar mit zehn Folgen in der ARD-Mediathek abrufbar ist, führt diesmal auch in die Talstadt. Schramberg wird dabei zum Schauplatz eines außergewöhnlichen Lebenswechsels: Die Kameras begleiten dabei Andreas und Bernd aus Zürich, die ihr bisheriges Leben hinter sich gelassen haben, um im Schwarzwald neu anzufangen.

Andreas und Bernd, beide um die 50 Jahre alt, waren viele Jahre erfolgreich als Manager tätig, gut bezahlt, mit klaren Strukturen und vollem Terminkalender. Doch statt weiter Karriere zu machen, entschieden sie sich für einen mutigen Schritt: Sie hängen ihre Jobs an den Nagel und folgen einem Traum, der schon lange in ihnen wächst.

Menschen wagen einen kompletten Neuanfang

Die Dokusoap „Raus aufs Land“ begleitet Menschen, die ihr gewohntes Umfeld verlassen und einen kompletten Neuanfang wagen. Oft ziehen sie aus der Stadt in ländliche Regionen, übernehmen Höfe oder sanieren alte Anwesen, halten Tiere und bauen sich Schritt für Schritt ein neues Leben auf.

So begleitet die Soap nun auch Andreas und Bernd. Seit mehr als 19 Jahren sind die beiden ein Paar. Mit dem Umzug nach Schramberg erfüllen sie sich jetzt gemeinsam ihren Traum. Auf einem rund acht Hektar großen Hof in Alleinlage wollen sie sich ein einfaches, naturnahes Leben aufbauen. Den 1793 erbauten Hof hatten sie bereits 2014 erworben – seither wird renoviert, umgebaut und gestaltet.

Romantik trifft auf Realität

Was romantisch klingt, entpuppt sich im Alltag schnell als Herausforderung. Ein weitläufiger Garten, die Pflege von Schafen, Hühnern und Hunden sowie die Instandhaltung des alten Hofes verlangen körperlich wie mental einiges ab.

„Viele fragen uns nach dem Warum. Aber mit dem Hof war es einfach Liebe auf den ersten Blick“, erzählt Bernd in der Sendung.

Der Schritt vom alltäglichen in der Schweiz hin zum Landleben im Schwarzwald ist groß. Statt Geschäftsreisen und 60 Stunden Woche bestimmen nun Wetter, Tiere und Jahreszeiten den Tagesablauf. Für Andreas ist es ein permanenter Lernprozess: „Es ist alles ein extremes Learning, aber man groovt sich ein“, sagt er.

Nachbarschaft spielt eine wichtige Rolle

Auch die Nachbarschaft spielt dabei eine wichtige Rolle. Norbert, gebürtiger Schramberger und direkter Nachbar, begegnet zieht seinen Hut vor dem Paar: „Ich habe schon sehr großen Respekt davor, dass solche Stadtkinder das so nahkriegen und durchhalten.“ Hilfe unter Nachbarn sei selbstverständlich, betont er. Andreas und Bernd bestätigen das: Bei ihrem Hofprojekt hätten sie bewusst auf Handwerksbetriebe und Unterstützung aus der Region gesetzt. Dadurch hätten sie schnell Anschluss und Freunde gefunden.

Ob Andreas und Bernd dauerhaft im Schwarzwald glücklich werden, zeigt die neue Staffel von „Raus aufs Land“, die in der ARD Mediathek zu sehen ist.