Wasserpflanzen entfernt Vorderer See in Schwenningen wird auf Vordermann gebracht

Am Dienstag wurden in Schwenningen zwei Seekühe gesichtet – so werden zumindest die Mähboote genannt, die auf dem Vorderen See bereits am frühen Morgen ihre Runden drehten. Das Prozedere ist nichts Neues: Zum Sommeranfang – je nach Bedarf auch ein zweites Mal im Herbst – wird der See zwischen Spittel- und Rottweiler Straße jährlich von Algen und Gräsern befreit.