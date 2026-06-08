Architekturpreis: „Häuser“-Award! Stuttgarter Architekt und sein preisgekrönter Haus-Umbau

Alten Häusern gehört die Zukunft, der internationale Häuser-Award zeigt das. Eine kernsanierte Doppelhaushälfte eines Stuttgarter Architekten ist ebenfalls unter den Preisträgern.
Hört man in die öffentlichen Debatten und Diskussionen zum Thema Sanierung und Umbau von Bestandsgebäuden hinein, könnte man tatsächlich den Eindruck gewinnen, dass in diesem Land quer durch die Bank Konsens herrscht. Wichtige Fragen des heutigen und des künftigen Bauens – vom Klimaschutz über die Baukultur bis hin zu drängenden Wohnraumproblemen – entscheiden sich nicht im Neubau, sondern im Umgang mit dem Bestand. So tönt es von Politikern, Architekten und Experten vom Bau. Klingt gut.