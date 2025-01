Architekturpreis der Wüstenrot Stiftung: Vom einstigen Lost Place zum preiswürdigen Wohnhaus

21 Eine von vier Belobigungen des Gestaltungspreises ging an das „Haus 4080“ in Karlsruhe, das auf einem schmuddeligen Restgrundstück entstand. Foto: Linking Architecture/Wüstenrot Stiftung

Baulücken, Parkplätze und Hinterhöfe sind die Schmuddelecken der Bauwirtschaft. Ein in Stuttgart verliehener Architekturwettbewerb zeigt, wie diese wertvollen Restgrundstücke durch kluge Nachverdichtungen zu besseren Quartieren beitragen.









Bemerkenswert an talentierten Architekten ist ja ihre beneidenswerte Fähigkeit, Dinge zu sehen, die andere nicht erkennen. Und das ist glücklicherweise kein Fall für den Psychiater. Wo manch einer längst abwinkt, ziehen Architektinnen und Architekten im Geiste schon die Wände hoch. Kaum ein Restgrundstück, kaum eine Brachfläche, kein Hinterhof scheint ihnen zu unwirtlich, zu abschüssig oder zu schmal für ihre Pläne, dem Mangel an Wohnungen mit Kreativität beizukommen. Denn Raum ist überaus wertvoll, nicht nur in unseren Städten. Ein Grundstück mag klein sein. Doch die Architektur, die darauf entsteht, ist nicht selten großartig – und preiswürdig.