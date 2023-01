49 An diesem prägnanten Holzbau aus Selzach in der Schweiz kann man sehen, dass ökologisches Bauen auch auf dem Land gelingen kann. Foto: Philip Heckhausen/Heckhausen

Das Einfamilienhaus gilt vielen als Sündenfall der Bauwirtschaft. Ein Architekturwettbewerb zeigt, wie der Haustyp doch noch zu retten ist. Und ein Stuttgarter Architekturbüro gehört zu den Auserwählten.















Link kopiert

Erinnert sich eigentlich noch jemand an Anton Hofreiters Spitze gegen neu gebaute Einfamilienhäuser? Vor zwei Jahren begrüßte der damalige Co-Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion in einem „Spiegel“-Interview ausdrücklich die Entscheidung eines Hamburger Bezirks, wonach keine Einfamilienhäuser in Bebauungsplänen mehr vorgesehen sind. „Einparteienhäuser verbrauchen viel Fläche, viele Baustoffe, viel Energie, sie sorgen für Zersiedelung und damit auch für noch mehr Verkehr“, sagte Anton Hofreiter.