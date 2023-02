10 „Beamtenlaufbahn“ wird der überdachte Gang scherzhaft genannt, der das alte und neue Verwaltungsgebäude verbindet. E-Fahrrad- und E-Auto-Ladestationen sind hier auch installiert worden, der Bus hält hier alle 15 Minuten. Foto: Roland Halbe/LRO Architekten

Amtsgebäude müssen nicht trist und abweisend aussehen. Das beweist das Büro LRO des jüngst gestorbenen Stuttgarter Architekten Arno Lederer mit dem Landratsamt in Plochingen. Zu Besuch im Landratsamt mit Aussicht aufs Neckartal.















Link kopiert

Ämter sind Orte, an denen man Angst haben kann. Öffentliche Räume, in denen man sich womöglich ungern aufhält, schicksalhafte Momente erleben kann, etwa in Ausländerämtern. Auch auf der anderen Seite des Schalters sind oft schwierige Entscheidungen zu treffen. Also ist die Verantwortung der Planer groß. Beim Bau eines solchen Hauses kommt es auf alles an, auf Farbgebung im Warteraum, auf die Fassade, auf die Gänge, die so problemlos und angenehm wie möglich zum Ziel führen.