Architektur Wohnhäuser: 5 der besten umgebauten Villen und Wohnungen in Stuttgart

17 Wohntraum – ein sorgsam umgebautes Haus mitten in Stuttgart und doch mit viel Grün, die Umgestaltung besorgte der Architekt Simon Fehrle. Foto: Elia Schmid

Die Sehnsucht nach dem eigenen Haus ist ungebrochen. Wegen der hohen Preise ist oft der Umbau alter Einfamilienhäuser eine Option – auch in Stuttgart und Umgebung. Wir zeigen fünf architektonisch überzeugende Projekte in Bild und Text.









Ein Haus, eine Wohnung am Waldrand, mal spurt ein Fuchs vorbei, sogar ein Reh ist manchmal zu sehen. Zu Fuß ist man aber auch ruckzuck mitten in der City, auf ein Eis am Hölderlinplatz, auf einen Café am Marienplatz. Das ist der Traum vieler Städter – Paare, junge Familien, auch ältere Menschen, die die Annehmlichkeiten einer Großstadt schätzen.