Architektur in Stuttgart: Weissenhofsiedlung – diese Fotos eines Stuttgarters gingen um die Welt

Weltberühmt wurde die Ansammlung von Häusern prominenter Architekten in Stuttgart 1927 auch dank großartiger Fotos. Doch den Fotografen der Weissenhofsiedlung kennt kaum einer.
Wo ist Lossen? Die Frage einer Besucherin einer Ausstellung im Stuttgarter Stadtpalais über Stuttgarter Fotografinnen und Fotografen hatte Folgen. Lossen, sagt die Architekturhistorikerin Inken Gaukel, ist zu groß für die kleine Ausstellung gewesen. Und so bekommt der Mann, der nicht einmal ein ausgebildeter Fotograf war, jetzt einen eigenen Auftritt. Und das an dem Ort, dem er zu Weltruhm mit verholfen hat – in der Weissenhofwerkstatt im Haus Mies van der Rohe in der Stuttgarter Weissenhofsiedlung.